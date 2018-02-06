Рожкова пояснила, що проведення такого роду перевірок є однією з функцій НБУ.
Дивися повний текст Вже не один: НБУ пояснив пильну увагу до приватних клієнтів «Привату».
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:36
Вже не один: НБУ пояснив пильну увагу до приватних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вже не один: НБУ пояснив пильну увагу до приватних клієнтів «Привату».
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:02
плавно подходим к уровню беспредела как при Януковиче, или уже переплюнули?
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