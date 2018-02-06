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Вже не один: НБУ пояснив
пильну увагу до приватних...

Вже не один: НБУ пояснив пильну увагу до приватних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:36

Вже не один: НБУ пояснив пильну увагу до приватних...

Пропонуємо до обговорення:
Рожкова пояснила, що проведення такого роду перевірок є однією з функцій НБУ.

Дивися повний текст Вже не один: НБУ пояснив пильну увагу до приватних клієнтів «Привату».
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Зливають інформацію і тепер мошенники будуть обкрадати людей.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:02

плавно подходим к уровню беспредела как при Януковиче, или уже переплюнули?
Rainbow
 
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