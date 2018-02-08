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Данилюк повідомив, коли держава
планує повністю вийти з...

Данилюк повідомив, коли держава планує повністю вийти з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:56

Данилюк повідомив, коли держава планує повністю вийти з...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна продажу банку залежатиме від ситуації, яка буде на ринку на момент продажу банку.

Дивися повний текст Данилюк повідомив, коли держава планує повністю вийти з капіталу Приватбанку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:56

Не вийде держава з Привату за 5 років. Ну, хіба передасть токсичні "активи" (сміття) у "поганий банк", а решту Привата (нерухомість плюс айті) хтосб купить за гривню (схоже, на це і спрямовані всі нововведення). а реально - там ті ще Авгієві стайні. Був момент, коли Приват переріс і здоровий глузд, і сам себе, почав гнити, як наше чиновництво, і тринькати гроші на що не слід. З цим не боролися за Дубілета-Коломойського-Боголюбова, тим паче не боротимуться тепер (іноземці просто не розберуться)
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:05

"... он готов удерживать Приватбанк как один из самых инновационных ... "
Раз так - даешь возват обмена валют в Приват24 !
J0va
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:00

J0va

Ну, эту опцию прикрыли потому, что она букве закона противоречила. Пока банк был частный, он мог и поплевывать на государство, теперь не получается
max_us_ua
 
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