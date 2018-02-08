Ціна продажу банку залежатиме від ситуації, яка буде на ринку на момент продажу банку.
Дивися повний текст Данилюк повідомив, коли держава планує повністю вийти з капіталу Приватбанку.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:56
Данилюк повідомив, коли держава планує повністю вийти з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилюк повідомив, коли держава планує повністю вийти з капіталу Приватбанку.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:56
Не вийде держава з Привату за 5 років. Ну, хіба передасть токсичні "активи" (сміття) у "поганий банк", а решту Привата (нерухомість плюс айті) хтосб купить за гривню (схоже, на це і спрямовані всі нововведення). а реально - там ті ще Авгієві стайні. Був момент, коли Приват переріс і здоровий глузд, і сам себе, почав гнити, як наше чиновництво, і тринькати гроші на що не слід. З цим не боролися за Дубілета-Коломойського-Боголюбова, тим паче не боротимуться тепер (іноземці просто не розберуться)
Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:05
"... он готов удерживать Приватбанк как один из самых инновационных ... "
Раз так - даешь возват обмена валют в Приват24 !
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:00
J0va
Ну, эту опцию прикрыли потому, что она букве закона противоречила. Пока банк был частный, он мог и поплевывать на государство, теперь не получается
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