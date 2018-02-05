RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Харкові співробітниця банку
обікрала мертву клієнтку

У Харкові співробітниця банку обікрала мертву клієнтку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:57

У Харкові співробітниця банку обікрала мертву клієнтку

Пропонуємо до обговорення:
У Харкові співробітницю відділень одного з банків підозрюють у крадіжці коштів померлої клієнтки.

Дивися повний текст У Харкові співробітниця банку обікрала мертву клієнтку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79993
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:57

"...звільнили з посади" - це круть. Вона, бідна, ночами не спатиме, буде плакати. Не здивуюся, якщо звільнили за власним бажанням)))).
max_us_ua
 
Повідомлень: 2556
З нами з: 17.11.08
Подякував: 369 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:05

  max_us_ua написав:Не здивуюся, якщо звільнили за власним бажанням)))).

По соглашению сторон :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4882
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3270 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко отримав новий мільйон в своєму банку
R2 » Вів 06 лют, 2018 16:03
2 70
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2018 16:42
Тракторист
НБУ оштрафував іноземну компанію за набуття участі у банку
R2 » Пон 05 лют, 2018 12:22
4 113
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лют, 2018 15:59
MoGW
ФГВФО відновив виплати вкладникам Дельта Банку
R2 » Пон 05 лют, 2018 11:58
2 77
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лют, 2018 12:42
Kripo
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9285)
09.02.2018 21:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.