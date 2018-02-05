У Харкові співробітницю відділень одного з банків підозрюють у крадіжці коштів померлої клієнтки.
Дивися повний текст У Харкові співробітниця банку обікрала мертву клієнтку.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:57
У Харкові співробітниця банку обікрала мертву клієнтку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Харкові співробітниця банку обікрала мертву клієнтку.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 18:57
"...звільнили з посади" - це круть. Вона, бідна, ночами не спатиме, буде плакати. Не здивуюся, якщо звільнили за власним бажанням)))).
Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:05
Всё IMHO
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