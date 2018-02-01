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В Одесі створили чат-бота
на заміну меру, який вже...

В Одесі створили чат-бота на заміну меру, який вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:01

В Одесі створили чат-бота на заміну меру, який вже...

Пропонуємо до обговорення:
Мер Одеси Геннадій Труханов з січня не з'являється на роботі.

Дивися повний текст В Одесі створили чат-бота на заміну меру, який вже місяць не з'являється на роботі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:01

Да у нас 99% всех чиновников и министерств можно заменить чат-ботами и никто даже не заметит.
deniska
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:56

deniska

Заметим, отпадет необходимость заносить бабло
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:48

Не пора ли его уволить по статье?
lite
 
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