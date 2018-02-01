Мер Одеси Геннадій Труханов з січня не з'являється на роботі.
Дивися повний текст В Одесі створили чат-бота на заміну меру, який вже місяць не з'являється на роботі.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:01
В Одесі створили чат-бота на заміну меру, який вже...
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Дивися повний текст В Одесі створили чат-бота на заміну меру, який вже місяць не з'являється на роботі.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:01
Да у нас 99% всех чиновников и министерств можно заменить чат-ботами и никто даже не заметит.
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