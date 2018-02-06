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Індія оштрафувала Google
на 21 мільйон доларів

Індія оштрафувала Google на 21 мільйон доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:30

Індія оштрафувала Google на 21 мільйон доларів

Пропонуємо до обговорення:
Комісія із захисту конкуренції Індії звинуватила американську корпорацію Google у зловживанні домінуючим становищем в сегменті загального онлайн-пошуку і пошуку рекламних послуг в країні.

Дивися повний текст Індія оштрафувала Google на 21 мільйон доларів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:30

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