|
|
Індія оштрафувала Google на 21 мільйон доларів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:30
Пропонуємо до обговорення:
Комісія із захисту конкуренції Індії звинуватила американську корпорацію Google у зловживанні домінуючим становищем в сегменті загального онлайн-пошуку і пошуку рекламних послуг в країні.
Дивися повний текст Індія оштрафувала Google на 21 мільйон доларів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79993
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:30
спрут
-
verano_porteno
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 23.04.16
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|25
|
П'ят 09 лют, 2018 11:36
Omega
|
|2
|70
|
|
|2
|107
|
реклама