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Новий глава Приватбанку
розповів, чим займатиметься

Новий глава Приватбанку розповів, чим займатиметься
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:50

Новий глава Приватбанку розповів, чим займатиметься

Пропонуємо до обговорення:
Новий глава правління Приватбанку не відкидає залучення до правління фінустанови своїх колишніх колег.

Дивися повний текст Новий глава Приватбанку розповів, чим займатиметься.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:50

все, банку каюк
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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