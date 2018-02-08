Новий глава правління Приватбанку не відкидає залучення до правління фінустанови своїх колишніх колег.
Дивися повний текст Новий глава Приватбанку розповів, чим займатиметься.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:50
Новий глава Приватбанку розповів, чим займатиметься
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Дивися повний текст Новий глава Приватбанку розповів, чим займатиметься.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:50
все, банку каюк
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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