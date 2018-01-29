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Порошенко відреагував на
ситуацію з медіахолдингом...

Порошенко відреагував на ситуацію з медіахолдингом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:05

Порошенко відреагував на ситуацію з медіахолдингом...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко прокоментував конфлікт між медіахолдингом 1+1 медіа та Національним банком.

Дивися повний текст Порошенко відреагував на ситуацію з медіахолдингом Коломойського і Нацбанком.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:05

Такого не було з часів Януковича, змін на краще я не бачу, ці падлюки крадуть як в осанній день сого життя.
Зарплати депутатів по 80 тис і купи додаткових пільг для 450 дармоїдів?!
ПОРОШЕНКО, якщо ти хочеш зробити хоч щось для людей, зміни кількість депутатів у ВР!! Якість нашого життя після цього точно не погіршиться.
Rainbow
 
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