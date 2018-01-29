Президент Петро Порошенко прокоментував конфлікт між медіахолдингом 1+1 медіа та Національним банком.
Дивися повний текст Порошенко відреагував на ситуацію з медіахолдингом Коломойського і Нацбанком.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:05
Порошенко відреагував на ситуацію з медіахолдингом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко відреагував на ситуацію з медіахолдингом Коломойського і Нацбанком.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:05
Такого не було з часів Януковича, змін на краще я не бачу, ці падлюки крадуть як в осанній день сого життя.
Зарплати депутатів по 80 тис і купи додаткових пільг для 450 дармоїдів?!
ПОРОШЕНКО, якщо ти хочеш зробити хоч щось для людей, зміни кількість депутатів у ВР!! Якість нашого життя після цього точно не погіршиться.
Додано: Суб 10 лют, 2018 03:37
У нас не деспотія, не автократія, не тоталітаризм. Яким чином Президент України може зробити те що ти кажеш? Що за маячня? Це цілком все залежить тільки від депутатів, яких обирає не Президент. А ти і я - українці.
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