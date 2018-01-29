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Порошенко відреагував на
ситуацію з медіахолдингом...

Порошенко відреагував на ситуацію з медіахолдингом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:05

Порошенко відреагував на ситуацію з медіахолдингом...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко прокоментував конфлікт між медіахолдингом 1+1 медіа та Національним банком.

Дивися повний текст Порошенко відреагував на ситуацію з медіахолдингом Коломойського і Нацбанком.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:05

Такого не було з часів Януковича, змін на краще я не бачу, ці падлюки крадуть як в осанній день сого життя.
Зарплати депутатів по 80 тис і купи додаткових пільг для 450 дармоїдів?!
ПОРОШЕНКО, якщо ти хочеш зробити хоч щось для людей, зміни кількість депутатів у ВР!! Якість нашого життя після цього точно не погіршиться.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 03:37

  Rainbow написав:Такого не було з часів Януковича, змін на краще я не бачу, ці падлюки крадуть як в осанній день сого життя. Зарплати депутатів по 80 тис і купи додаткових пільг для 450 дармоїдів?! ПОРОШЕНКО, якщо ти хочеш зробити хоч щось для людей, зміни кількість депутатів у ВР!! Якість нашого життя після цього точно не погіршиться.

У нас не деспотія, не автократія, не тоталітаризм. Яким чином Президент України може зробити те що ти кажеш? Що за маячня? Це цілком все залежить тільки від депутатів, яких обирає не Президент. А ти і я - українці.
locustsucol
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