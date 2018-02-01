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Більше книжок, менше м'яса:
як змінилася динаміка...

Більше книжок, менше м'яса: як змінилася динаміка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:28

Більше книжок, менше м'яса: як змінилася динаміка...

Пропонуємо до обговорення:
За даними Держстату, промислове виробництво в країні йде на спад.

Дивися повний текст Більше книжок, менше м'яса: як змінилася динаміка промвиробництва в Україні за рік (інфографіка).
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