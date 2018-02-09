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Гройсман пригрозив покарати
винних у зростанні цін на бензин

Гройсман пригрозив покарати винних у зростанні цін на бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:19

Гройсман пригрозив покарати винних у зростанні цін на бензин

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр пояснив, що з ростом цін на нафту пальне дорожчає, а при їх зниженні - майже не дешевшає

Дивися повний текст Гройсман пригрозив покарати винних у зростанні цін на бензин.
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