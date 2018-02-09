Прем'єр пояснив, що з ростом цін на нафту пальне дорожчає, а при їх зниженні - майже не дешевшає
Дивися повний текст Гройсман пригрозив покарати винних у зростанні цін на бензин.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:19
Гройсман пригрозив покарати винних у зростанні цін на бензин
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Дивися повний текст Гройсман пригрозив покарати винних у зростанні цін на бензин.
Додано: Суб 10 лют, 2018 07:27
гройсман - капитан очевидность!
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Суб 10 лют, 2018 09:31
Грося - это капитан "Мы должны...".
Вся суть его речей - Мы должны сделать то, мы должны сделать это, мы должны делать вот так...
Беда только что дальше "мы должны" ничего не делается.
Сидит Грося в кресле премьера и вещает что нужно делать, вместо того чтобы делать это.
Маниловщина в чистом виде.
И эта маниловщина всё сильнее и сильнее захватывает всю украинскую власть.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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