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Гройсман пригрозив покарати
винних у зростанні цін на бензин

Гройсман пригрозив покарати винних у зростанні цін на бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:19

Гройсман пригрозив покарати винних у зростанні цін на бензин

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр пояснив, що з ростом цін на нафту пальне дорожчає, а при їх зниженні - майже не дешевшає

Дивися повний текст Гройсман пригрозив покарати винних у зростанні цін на бензин.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 07:27

гройсман - капитан очевидность!
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:07

Очередное бла-бла-бла.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:31

  Slon_Nosov написав:гройсман - капитан очевидность!


Грося - это капитан "Мы должны...".
Вся суть его речей - Мы должны сделать то, мы должны сделать это, мы должны делать вот так...
Беда только что дальше "мы должны" ничего не делается.
Сидит Грося в кресле премьера и вещает что нужно делать, вместо того чтобы делать это.
Маниловщина в чистом виде.
И эта маниловщина всё сильнее и сильнее захватывает всю украинскую власть.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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