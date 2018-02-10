Гройсман пригрозив покарати винних у зростанні цін на бензин

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 10 лют, 2018 19:08
Re: Гройсман пригрозив покарати винних у зростанні цін на бе
Ищи его, свищи его.. (с) Алиса и Базилио
Додано: Суб 10 лют, 2018 19:25
Уже на каналах социальная реклама идёт от правительства.
Где (не дословно, не помню точно, но практически так): "увеличение экспорта - головна задача уряду".
Убеждают в пересичных
О своих задачах. А не себя.
Додано: Суб 10 лют, 2018 19:56
Re: Гройсман пригрозив покарати винних у зростанні цін на бе
Выборы скоро.
Песня "перемогамыздобулы" в исполнении щекастого.
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