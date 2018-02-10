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Гройсман пригрозив покарати
винних у зростанні цін на бензин

Гройсман пригрозив покарати винних у зростанні цін на бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:08

Re: Гройсман пригрозив покарати винних у зростанні цін на бе

Ищи его, свищи его.. (с) Алиса и Базилио
fokus
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:25

  Shram написав:
  Slon_Nosov написав:гройсман - капитан очевидность!


Грося - это капитан "Мы должны...".
Вся суть его речей - Мы должны сделать то, мы должны сделать это, мы должны делать вот так...
Беда только что дальше "мы должны" ничего не делается.
Сидит Грося в кресле премьера и вещает что нужно делать, вместо того чтобы делать это.
Маниловщина в чистом виде.
И эта маниловщина всё сильнее и сильнее захватывает всю украинскую власть.

Уже на каналах социальная реклама идёт от правительства.
Где (не дословно, не помню точно, но практически так): "увеличение экспорта - головна задача уряду".

Убеждают в пересичных :lol:
О своих задачах. А не себя.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:56

Re: Гройсман пригрозив покарати винних у зростанні цін на бе

Выборы скоро.
Песня "перемогамыздобулы" в исполнении щекастого.
rjkz
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