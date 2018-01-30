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Рішення Стокгольмського
арбітражу знижує ціну...

Рішення Стокгольмського арбітражу знижує ціну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:26

Рішення Стокгольмського арбітражу знижує ціну...

Пропонуємо до обговорення:
Рішення Стокгольмського арбітражу знижує ціну російського газу для НАК "Нафтогаз України" на $20-50/тис. Куб.м., в порівнянні зі старою формульної ціною.

Дивися повний текст Рішення Стокгольмського арбітражу знижує ціну російського газу для "Нафтогазу" на $20-50.
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