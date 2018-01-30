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Рішення Стокгольмського арбітражу знижує ціну...
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:26
Пропонуємо до обговорення:
Рішення Стокгольмського арбітражу знижує ціну російського газу для НАК "Нафтогаз України" на $20-50/тис. Куб.м., в порівнянні зі старою формульної ціною.
Дивися повний текст Рішення Стокгольмського арбітражу знижує ціну російського газу для "Нафтогазу" на $20-50
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R2
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 22:29
Чето я логики не улавливаю)) По решению арбитража газ дешевле становится, а с апреля подорожание для населения.....)))
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svetoch-10
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Додано: Суб 10 лют, 2018 00:18
Решение Стокгольмского арбитража снижает цену российского газа для НАК “Нафтогаз Украины” на $20-50/тыс. куб.м., по сравнению со старой формульной ценой.
и поэтому нужно повысить цену на газ с 1 апреля?
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RomanTik
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Додано: Суб 10 лют, 2018 07:38
RomanTik написав:
и поэтому нужно повысить цену на газ с 1 апреля?
Странно мой похожий комментарий уже удалили))) видимо нельзя так говорить?)) Даже думать))
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svetoch-10
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Додано: Суб 10 лют, 2018 07:38
RomanTik написав:
и поэтому нужно повысить цену на газ с 1 апреля?
Странно мой похожий комментарий уже удалили))) видимо нельзя так говорить?)) Даже думать))
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svetoch-10
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Додано: Суб 10 лют, 2018 07:38
RomanTik написав:
и поэтому нужно повысить цену на газ с 1 апреля?
Странно мой похожий комментарий уже удалили))) видимо нельзя так говорить?)) Даже думать))
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svetoch-10
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Додано: Суб 10 лют, 2018 07:39
RomanTik написав:
и поэтому нужно повысить цену на газ с 1 апреля?
Странно мой похожий комментарий уже удалили))) видимо нельзя так говорить?)) Даже думать))
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svetoch-10
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Додано: Суб 10 лют, 2018 07:39
RomanTik написав:
и поэтому нужно повысить цену на газ с 1 апреля?
Странно мой похожий комментарий уже удалили))) видимо нельзя так говорить?)) Даже думать))
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svetoch-10
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Додано: Суб 10 лют, 2018 09:37
Нормализация отношений между Россией и Украиной, в том числе по газу даст составляющую роста экономкам обеих стран, с одной стороны и несколько замедлит развитие стран имевших на этом кэш. Отличная новость.
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nik1
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Додано: Суб 10 лют, 2018 09:42
Важен не только рост, но и относительный рост. Т.е. когда Россия-Украина производили самолеты и их эксплуотировали, они еще и несколько конкурентов подрезали тем, что на своем летали. Так во всех отрослях.
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nik1
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