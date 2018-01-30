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Рішення Стокгольмського
арбітражу знижує ціну...

Рішення Стокгольмського арбітражу знижує ціну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:26

Рішення Стокгольмського арбітражу знижує ціну...

Пропонуємо до обговорення:
Рішення Стокгольмського арбітражу знижує ціну російського газу для НАК "Нафтогаз України" на $20-50/тис. Куб.м., в порівнянні зі старою формульної ціною.

Дивися повний текст Рішення Стокгольмського арбітражу знижує ціну російського газу для "Нафтогазу" на $20-50.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 22:29

Чето я логики не улавливаю)) По решению арбитража газ дешевле становится, а с апреля подорожание для населения.....)))
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 00:18

Решение Стокгольмского арбитража снижает цену российского газа для НАК “Нафтогаз Украины” на $20-50/тыс. куб.м., по сравнению со старой формульной ценой.

и поэтому нужно повысить цену на газ с 1 апреля?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 07:38

  RomanTik написав: и поэтому нужно повысить цену на газ с 1 апреля?

Странно мой похожий комментарий уже удалили))) видимо нельзя так говорить?)) Даже думать))
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 07:38

  RomanTik написав: и поэтому нужно повысить цену на газ с 1 апреля?

Странно мой похожий комментарий уже удалили))) видимо нельзя так говорить?)) Даже думать))
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 07:38

  RomanTik написав: и поэтому нужно повысить цену на газ с 1 апреля?

Странно мой похожий комментарий уже удалили))) видимо нельзя так говорить?)) Даже думать))
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 07:39

  RomanTik написав: и поэтому нужно повысить цену на газ с 1 апреля?

Странно мой похожий комментарий уже удалили))) видимо нельзя так говорить?)) Даже думать))
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 07:39

  RomanTik написав: и поэтому нужно повысить цену на газ с 1 апреля?

Странно мой похожий комментарий уже удалили))) видимо нельзя так говорить?)) Даже думать))
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:37

Нормализация отношений между Россией и Украиной, в том числе по газу даст составляющую роста экономкам обеих стран, с одной стороны и несколько замедлит развитие стран имевших на этом кэш. Отличная новость.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:42

Важен не только рост, но и относительный рост. Т.е. когда Россия-Украина производили самолеты и их эксплуотировали, они еще и несколько конкурентов подрезали тем, что на своем летали. Так во всех отрослях.
nik1
 
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