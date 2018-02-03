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Банки ЄС можуть зацікавитися
біткойном - глава ЄЦБ

Банки ЄС можуть зацікавитися біткойном - глава ЄЦБ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:57

Банки ЄС можуть зацікавитися біткойном - глава ЄЦБ

Пропонуємо до обговорення:
Інтерес фінустанов Євросоюзу до криптовалют може вирости, зазначив президент Європейського центробанку.

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Некому поддержать финансовую пирамиду - создателям не до нее, трежеря свои надо спасать?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 00:33

  hxbbgaf написав:Некому поддержать финансовую пирамиду - создателям не до нее, трежеря свои надо спасать?


с чего ты, голодранец, вдруг решил, что ты что-то понимаешь в финансовых рынках? откуда эта уверенность? ты ж особа с обмеженими розумовими можливостями. может только транслировать какой то бред, который придумывают другие клоуны
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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