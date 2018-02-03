Інтерес фінустанов Євросоюзу до криптовалют може вирости, зазначив президент Європейського центробанку.
Дивися повний текст Банки ЄС можуть зацікавитися біткойном - глава ЄЦБ.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:57
Банки ЄС можуть зацікавитися біткойном - глава ЄЦБ
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Дивися повний текст Банки ЄС можуть зацікавитися біткойном - глава ЄЦБ.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:57
Некому поддержать финансовую пирамиду - создателям не до нее, трежеря свои надо спасать?
Додано: Суб 10 лют, 2018 00:33
с чего ты, голодранец, вдруг решил, что ты что-то понимаешь в финансовых рынках? откуда эта уверенность? ты ж особа с обмеженими розумовими можливостями. может только транслировать какой то бред, который придумывают другие клоуны
главное оружие рашистов - ложь
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