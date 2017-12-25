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ОСББ вважають половинчастими
і неприйнятними пропозиції...

ОСББ вважають половинчастими і неприйнятними пропозиції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:04

ОСББ вважають половинчастими і неприйнятними пропозиції...

Пропонуємо до обговорення:
Всеукраїнський рух ОСББ вважає половинчастими і неприйнятними оприлюднені Міністерством фінансів України пропозиції щодо монетизації субсидій по платі за утримання будинків і прибудинкових територій, вивезення сміття.

Дивися повний текст ОСББ вважають половинчастими і неприйнятними пропозиції Мінфіну щодо монетизації субсидій.
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