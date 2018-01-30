За даними джерел WSJ, новий сервіс буде називатися Shipping with Amazon (SWA).
Дивися повний текст Amazon стане прямим конкурентом кур'єрської доставки FedEx і UPS - WSJ.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:20
Amazon стане прямим конкурентом кур'єрської доставки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Amazon стане прямим конкурентом кур'єрської доставки FedEx і UPS - WSJ.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:20
А нам что до этого? Страна, которая производит почти вдвое меньше чем потребляет и валюту которой мы усиленно покупаем, конечно, интересна, но как им будут поставлять товары взамен на печатаемую ими бумагу, ИМХО, представляет мало интереса на другом полушарии Земли.
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