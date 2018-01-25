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Tesla, яку запустив Маск,
внесли до каталогу супутників

Tesla, яку запустив Маск, внесли до каталогу супутників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:27

Tesla, яку запустив Маск, внесли до каталогу супутників

Пропонуємо до обговорення:
Космічне ко­ман­ду­ван­ня вій­сько­во-повітря­них сил США внес­ло ав­то­мобіль Tesla Roadster, який був за­пуще­ний в кос­мос на ра­кеті Falcon Heavy, до пе­реліку су­пут­ників.

Дивися повний текст Tesla, яку запустив Маск, внесли до каталогу супутників.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:27

Каталог спутников или каталог космического мусора?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:48

Re: Tesla, яку запустив Маск, внесли до каталогу супутників

Чего мусора? Не бита, не крашена...
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 00:04

Да хоть золотая- космический мусор- все, что находится на орбите не выполняя или перестав приносить пользу.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 00:23

  antonivs3 написав:Да хоть золотая- космический мусор- все, что находится на орбите не выполняя или перестав приносить пользу.


астероиды тоже?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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