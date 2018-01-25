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Tesla, яку запустив Маск, внесли до каталогу супутників
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:27
Пропонуємо до обговорення:
Космічне командування військово-повітряних сил США внесло автомобіль Tesla Roadster, який був запущений в космос на ракеті Falcon Heavy, до переліку супутників.
Дивися повний текст Tesla, яку запустив Маск, внесли до каталогу супутників
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:27
Каталог спутников или каталог космического мусора?
Боже, Царя Шеколадного храни!
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antonivs3
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:48
Чего мусора? Не бита, не крашена...
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Додано: Суб 10 лют, 2018 00:04
Да хоть золотая- космический мусор- все, что находится на орбите не выполняя или перестав приносить пользу.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: Суб 10 лют, 2018 00:23
antonivs3 написав:
Да хоть золотая- космический мусор- все, что находится на орбите не выполняя или перестав приносить пользу.
астероиды тоже?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Суб 10 лют, 2018 09:58
trololo
Конечно, ну как иначе! А еще Луна, Марс... Солнце, Земля, в конце концов))))
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max_us_ua
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