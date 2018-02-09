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Ищу инвестора-партнера в
туристический развлекательный бизне

Ищу инвестора-партнера в туристический развлекательный бизне
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 23:47

Ищу инвестора-партнера в туристический развлекательный бизне

Бизнес заключается в популярной туристической развлекательной услуге - «Морская Рыбалка» на море с удалением на 10 км от берега (название «Днестровская Банка»). Услуга очень популярна среди одесситов и многих гостей Одессы. Без специально оборудованного катера туда не добраться. Владение и управление таким катером – доступ к работе в этой услуге.

Описание проекта - https://goo.gl/bkEdk1
Инвест-предложение - https://startup.network/company/367073.html
Инвест-предложение - http://investgo24.com/project/14991

В проект уже вложено - 30000 долларов. Находимся на финальной стадии.
Нужен раунд инвестиций - 13000 долларов. Продаю - 30% от бизнеса инвестору.

PI - 205%; PP - 2 года; IRR - 33%; NPV - $88030; ROI - 398%

У нас есть ряд уже совершенных побед, которые позволяют нам претендовать на уникальный и быстрый успех в отрасли:

1] Катер уже куплен и из «Киевского моря» привез нашу команду по Днепру в Одессу (https://bit.ly/kater2015; https://bit.ly/kater2015_2). Полностью перебран, отремонтирован и ожидает последней важной «нотки», которая даст этому катеру безопасность и комфорт, которого нет на катерах многих конкурентов. Нужно успеть к этому сезону встать в строй и зарабатывать.
2] Уникальное выгодное для клиентов расположение причала с максимальным удобством для клиентов, которого нет у конкурентов (расстояние от центра города до конкурентных катеров – 120-130 км в обе стороны). Самая близкая точка к городу Одессы. Это самая болезненная точка для многих желающих отдохнуть и решение в наших руках. Мы находимся в три раза ближе. Три раза меньше топлива. Быстрее добираться. Не уставать от ранней езды. Выйти из дома позже и прийти раньше! Доехать общественным транспортом из города!(https://bit.ly/kater-map)
3] Команда управляющих проектом владеют всем необходимым пониманием маркетинга и зная всё острие современных технологий и с быстротой соберет нужную клиентскую базу. Кроме того, есть маркетинговые «козыри» - тузы!, о которых расскажем при личной беседе.
4] Отсутствие равной конкуренции, что даст быстрые результаты за короткий срок. Конкурентная рекламная работа на доисторическом уровне. На рынке есть единственный сильный оператор (главный конкурент), но если взять не знающего человека со стороны, то он никогда не найдет этого «лидера ниши».
5] Готовая команда исполнителей проекта: три капитана, менеджер по рекламе и продвижению, группа матросов. Все ждут запуска.
6] Точный план работ, основанный на утвержденном Регистром Украины проекте судостроителей из ООО «Плаз», сборка деталей аутригеров на предприятии точной металлообработки ООО «ТОР». После вступает команда корпусных монтажников, сварщиков и маляров.
7] Полная документальная легализация бизнеса с выдачей всех документов на плавсредство готовое к эксплуатации в выбранном районе.
8] Проведен точный анализ бизнес-модели, рынка и конкурентов. Просчитаны расходы и доходы до 2020 года.
Требуемые инвестиции в виде продажи доли (30%) пойдут на выполнение запланированных работ по дооборудованию катера (по точной смете утвержденной сторонами), получения документации и разрешений, ускорит маркетинг и продвижение проекта в интернете.
Я ищу партнера, который будет готов помочь запустить бизнес в 2018 и развивая ее участвовать в масштабировании модели. Продажа доли и вход нового партнера оформляется через оформление договора сотрудничества с выдачей оформленных расписок, гарантирующих инвестору возврат в случае желания. Стоимость долевого участия - 13000 $.
По всем вопросам и более детальной информация обращайтесь по тел.: (048) 7877294 или (093) 0001094 или (094) 9480294 вайбер - Андрей Федчук.

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P.S. Помимо рыбалки, я занимаюсь яхтенным бизнесом в Одессе. Если в Youtube вы напишите "Аренда Яхты в Одессе", то 1,3,5,6,13,15 места это мое видео и части моего проекта.! Добро Пожаловать Инвесторам в Одессу!
iopka
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