RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
NASA розробляє лідар для
вимірювання швидкості вітру на...

NASA розробляє лідар для вимірювання швидкості вітру на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:21

NASA розробляє лідар для вимірювання швидкості вітру на...

Пропонуємо до обговорення:
NASA приступила до створення лідара MARLI для вивчення швидкості вітру і складу атмосфери на Марсі і Титані.

Дивися повний текст NASA розробляє лідар для вимірювання швидкості вітру на Марсі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79997
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:21

А причем тут Марс и ветер на нем до финансов???
Может, лучше — про реактор? про любимый лунный трактор?
siriys
 
Повідомлень: 378
З нами з: 12.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Обмеження швидкості: водіям зроблять поблажки 1, 2, 3
R2 » Пон 22 січ, 2018 09:43
22 1586
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2018 08:50
Доктор Хлус
NASA створює робота-бабку для підкорення Титана
R2 » Чет 04 січ, 2018 16:32
2 400
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 19:17
deusfromchaos
Капсула Hyperloop One встановила новий рекорд швидкості 1, 2
R2 » Сер 20 гру, 2017 16:05
10 528
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 20:12
Оранжевый-хит сезона
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.