NASA приступила до створення лідара MARLI для вивчення швидкості вітру і складу атмосфери на Марсі і Титані.
Дивися повний текст NASA розробляє лідар для вимірювання швидкості вітру на Марсі.
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Додано: Суб 10 лют, 2018 09:21
NASA розробляє лідар для вимірювання швидкості вітру на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст NASA розробляє лідар для вимірювання швидкості вітру на Марсі.
Додано: Суб 10 лют, 2018 09:21
А причем тут Марс и ветер на нем до финансов???
Может, лучше — про реактор? про любимый лунный трактор?
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