У країнах єврозони в кінці 2017 року перебувало в обігу 21,4 млрд банкнот.
Дивися повний текст Випуск паперових грошей у світі продовжує зростати - експерт.
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Додано: Суб 10 лют, 2018 14:43
Випуск паперових грошей у світі продовжує зростати - експерт
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Дивися повний текст Випуск паперових грошей у світі продовжує зростати - експерт.
Додано: Суб 10 лют, 2018 14:43
Не дивно буде, якщо весь приріст кількості банкнот у Східній Європі припав на Україну - валюта подешевшала в 3,5 рази, а номінал найбільшої банкноти не змінився. А якзо врахувати, що більшість розрахунків ведеться меншими номіналами, то кількість банкнот повинна були зрости разів у 5 щонайменше
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