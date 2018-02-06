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Випуск паперових грошей у світі
продовжує зростати - експерт

Випуск паперових грошей у світі продовжує зростати - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 14:43

Випуск паперових грошей у світі продовжує зростати - експерт

Пропонуємо до обговорення:
У країнах єврозони в кінці 2017 року перебувало в обігу 21,4 млрд банкнот.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 14:43

Не дивно буде, якщо весь приріст кількості банкнот у Східній Європі припав на Україну - валюта подешевшала в 3,5 рази, а номінал найбільшої банкноти не змінився. А якзо врахувати, що більшість розрахунків ведеться меншими номіналами, то кількість банкнот повинна були зрости разів у 5 щонайменше
max_us_ua
 
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