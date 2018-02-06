RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Світовий попит на золото
у 2017 р. впав на 7%,...

Світовий попит на золото у 2017 р. впав на 7%,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 15:42

Світовий попит на золото у 2017 р. впав на 7%,...

Пропонуємо до обговорення:
Світовий попит на золото в 2017 році, незважаючи на пожвавлення в IV кварталі, впав на 7%, до 4 тис. 71,7 тонни, йдеться у звіті World Gold Council (WGC).

Дивися повний текст Світовий попит на золото у 2017 р. впав на 7%, пропозиція - на 4% - WGC.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80007
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 15:42

В 4-м квартале спрос пошел вверх. И вообще, по-моему, данные искажены из-за того, что американцы банально лгут. Не может спрос у них упасть сразу на 65%. Тут я Станиславский!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19608
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 1839 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 17:36

Возможно спрос немного упал из за роста цены. Скажем в 2015-2016 было выгоднее покупать чем в 2017. Итого спрос немного понизился.
vladus17
 
Повідомлень: 431
З нами з: 21.03.14
Подякував: 85 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:50

Значительную часть инвестиций в золото (из той их части, которые чисто спекулятивны) поглотила крипта. Теперь снова может быть уход в золото, особенно на фоне динамики фондового рынка США
max_us_ua
 
Повідомлень: 2566
З нами з: 17.11.08
Подякував: 376 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Bitcoin стрімко дешевшає: курс впав нижче за нову... 1, 2, 3
R2 » Вів 06 лют, 2018 10:49
20 1596
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 22:52
rjkz
Світовий банк: криптовалюти схожі на "піраміди" 1, 2
R2 » Чет 08 лют, 2018 13:58
11 399
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 11:49
Imp
Світовий ринок акцій за чотири дні втратив $4 трильйони...
R2 » Вів 06 лют, 2018 23:02
3 148
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 22:16
max_us_ua
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.