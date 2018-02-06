Світовий попит на золото в 2017 році, незважаючи на пожвавлення в IV кварталі, впав на 7%, до 4 тис. 71,7 тонни, йдеться у звіті World Gold Council (WGC).
Дивися повний текст Світовий попит на золото у 2017 р. впав на 7%, пропозиція - на 4% - WGC.
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Додано: Суб 10 лют, 2018 15:42
Світовий попит на золото у 2017 р. впав на 7%,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світовий попит на золото у 2017 р. впав на 7%, пропозиція - на 4% - WGC.
Додано: Суб 10 лют, 2018 15:42
В 4-м квартале спрос пошел вверх. И вообще, по-моему, данные искажены из-за того, что американцы банально лгут. Не может спрос у них упасть сразу на 65%. Тут я Станиславский!
Додано: Суб 10 лют, 2018 17:36
Возможно спрос немного упал из за роста цены. Скажем в 2015-2016 было выгоднее покупать чем в 2017. Итого спрос немного понизился.
Додано: Суб 10 лют, 2018 18:50
Значительную часть инвестиций в золото (из той их части, которые чисто спекулятивны) поглотила крипта. Теперь снова может быть уход в золото, особенно на фоне динамики фондового рынка США
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