Саудівська Аравія: чи є життя без нафти?

Додано: Суб 10 лют, 2018 16:05

Ув. Сергей Савенко - вообще-то СА и так есть столицей исламского мира. Мекка и Медина дают такое право и здесь ничего не меняется.

Все остальное вами предвиденное в этой стране мало вероятно (сознательно не говорю более верное- не-воз-мож-но) . СА очень богатая страна, если смотреть на то, что видишь. Даже приехав из далеко не бедного Абу-Даби, будешь поражен тамошним размахом местных. Но оружие это просто ересь. Где производить?? в песках? Там же вся территория пустыни. Кому производить? в этой стране 90% бедуинов. Перекати поле)) Остальные 10% это белоручки королевских кровей, родившиеся с золотой ложкой во рту и настолько медленны, что российский самый тупой и ленивый бюрократ будет молнией по сравнению с ними. Далее - туризм развит в ОАЭ. Дубай, в первую очередь. СА в этом сегменте отстает капитально. Соглашусь лишь о перспективах по развитию хаджа.