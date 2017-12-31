Падіння нафтових цін і доходів від продажу нафти підштовхує країни Перської затоки до диверсифікації економіки.
Дивися повний текст Саудівська Аравія: чи є життя без нафти?.
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Додано: Суб 10 лют, 2018 16:05
Саудівська Аравія: чи є життя без нафти?
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Дивися повний текст Саудівська Аравія: чи є життя без нафти?.
Додано: Суб 10 лют, 2018 16:05
Ув. Сергей Савенко - вообще-то СА и так есть столицей исламского мира. Мекка и Медина дают такое право и здесь ничего не меняется.
Все остальное вами предвиденное в этой стране мало вероятно (сознательно не говорю более верное- не-воз-мож-но) . СА очень богатая страна, если смотреть на то, что видишь. Даже приехав из далеко не бедного Абу-Даби, будешь поражен тамошним размахом местных. Но оружие это просто ересь. Где производить?? в песках? Там же вся территория пустыни. Кому производить? в этой стране 90% бедуинов. Перекати поле)) Остальные 10% это белоручки королевских кровей, родившиеся с золотой ложкой во рту и настолько медленны, что российский самый тупой и ленивый бюрократ будет молнией по сравнению с ними. Далее - туризм развит в ОАЭ. Дубай, в первую очередь. СА в этом сегменте отстает капитально. Соглашусь лишь о перспективах по развитию хаджа.
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