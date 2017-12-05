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Схеми шахраїв, якими
обманюють пенсіонерів

Схеми шахраїв, якими обманюють пенсіонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 16:17

Схеми шахраїв, якими обманюють пенсіонерів

Пропонуємо до обговорення:
Одна зі сфем - шахрай представляється працівником банку і приносить "радісну звістку"

Дивися повний текст Схеми шахраїв, якими обманюють пенсіонерів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 16:17

А сколько схем выбивания денег у тех, чьи родственники на фронте (т. е. не ответят за звонок, если им перезвонят)! Ваще не передать))))
max_us_ua
 
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