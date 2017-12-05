Одна зі сфем - шахрай представляється працівником банку і приносить "радісну звістку"
Дивися повний текст Схеми шахраїв, якими обманюють пенсіонерів.
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Додано: Суб 10 лют, 2018 16:17
Схеми шахраїв, якими обманюють пенсіонерів
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Дивися повний текст Схеми шахраїв, якими обманюють пенсіонерів.
Додано: Суб 10 лют, 2018 16:17
А сколько схем выбивания денег у тех, чьи родственники на фронте (т. е. не ответят за звонок, если им перезвонят)! Ваще не передать))))
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