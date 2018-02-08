Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання

Додано: Суб 10 лют, 2018 17:53

Да тут и к гадалке не ходи, что виноваты вата и совок. :)

В черном списке:

BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex