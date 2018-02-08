Першу трійку в рейтингу представляють Норвегія, Нова Зеландія і Фінляндія.
Дивися повний текст Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання.
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Додано: Суб 10 лют, 2018 16:28
Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання.
Додано: Суб 10 лют, 2018 16:28
Мы теряем позиции, потому что не поспеваем за остальным миром.
Вряд ли можно утверждать, что в стране за год стало прям хуже жить. Реальные доходы не снизились - с инфляцией подрастали и зарплаты/пенсии (а точнее за ростом зарплат/пенсий следом пошла инфляция).
НО - уровень жизни практически во всех странах мира растет, когда у нас топчется на месте, поэтому мы и наблюдаем высокую эмиграцию при отсутствии иммиграции (кроме случайных залетных политиков и "топ-менеджеров", которым Президент так любезно раздает украинские паспорта).
Что касается здравоохранения - сложно сказать, как можно было так сильно упасть, если падать уже некуда... Возможно, попытка реформировать отрасль добила остатки государственной медицины, а нового предложить не успела.
Давно пользуюсь услугами медицинского страхования, поэтому разницы не заметил, но если судить по резонансу в профессиональном сообществе - Торудов, Боголомец, то реформа "голая" и зацелена на сокращение финансирования со стороны государства.
Додано: Суб 10 лют, 2018 16:42
Detractoris
Не пойму, о каком повышении жизненного уровня Вы говорите. Возможно, что у Порошенко и свиты? Работаю в бюджетной сфере, с каждым годом становится хуже. Зарплату подняли с Нового года на 10%, но что это по сравнению с ростом цен за год? До майдана я работал на ставку, теперь полставки, меня лишили работы, а в последующем пенсии. Ваш оптимизм я не разделяю. Сейчас зарплата научного сотрудника, врача, почти не отличается от зп уборщицы и вахтера. А с учётом воровской системы субсидий все равны. Хужей власти Украина не знала с 1991 г.
Додано: Суб 10 лют, 2018 17:02
Я не писал, что уровень повысился. Я писал, что он не понизился, и говорил исключительно о 2017. А не, например, 4-летней динамике с момента смены власти (за период которой, очевидно, что уровень снизился).
Инфляция в 2017 = 13,7%.
Прирост номинальной зарплаты = 35,5%.
Ну пусть Госстат инфляцию занизил, а динамику зарплаты - завысил. Все равно мы вряд ли увидим снижение реальных доходов.
Проблема, еще раз, в том, что мы топчемся на месте, когда остальной мир растет семимильными шагами. И чем дольше это будет продолжаться, тем выше будет отставание, и тем сложнее будет его наверстывать. В таких условиях мы окажемся страной-отбросом с вымирающим населением уже без песпектив что-то изменить...
ЗЫ: sena_2008atp, зачем глупости пишите? Привыкли читать только первые 3 слова?
Додано: Суб 10 лют, 2018 17:45
Особого "расцвета"не было,но такого обнищания,как сейчас,не было.Об это не нужно спорить,просто поехать на перефирию,посмотреть и пообщаться с местными жителями.
Додано: Суб 10 лют, 2018 17:46
Глупость это то,что "мы топчемся на месте".Я делаю выводы не из окна теплого кабинета кабинета и не из темников от власти,а реальной жизни на сегодняшний день.Все достижения,реформы,покращення-это чистой воды пиар болтовня власти,которая за четыре года вообще оторвалась от реальной жизни пересичных.Они живут в своем мире,который эти четыре года постоянно покращуеться.
Додано: Суб 10 лют, 2018 17:53
Re: Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання
Да тут и к гадалке не ходи, что виноваты вата и совок. :)
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
Додано: Суб 10 лют, 2018 18:13
Додано: Суб 10 лют, 2018 18:18
Непонятно почему это утверждение в будущем времени
Всё IMHO
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