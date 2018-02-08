RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна опустилася у світовому
рейтингу процвітання

Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 16:28

Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання

Пропонуємо до обговорення:
Першу трійку в рейтингу представляють Норвегія, Нова Зеландія і Фінляндія.

Дивися повний текст Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80007
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 16:28

Процветание - это самое то для характеристики Украины.
ygn
 
Повідомлень: 1909
З нами з: 19.02.09
Подякував: 97 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 16:28

Мы теряем позиции, потому что не поспеваем за остальным миром.

Вряд ли можно утверждать, что в стране за год стало прям хуже жить. Реальные доходы не снизились - с инфляцией подрастали и зарплаты/пенсии (а точнее за ростом зарплат/пенсий следом пошла инфляция).

НО - уровень жизни практически во всех странах мира растет, когда у нас топчется на месте, поэтому мы и наблюдаем высокую эмиграцию при отсутствии иммиграции (кроме случайных залетных политиков и "топ-менеджеров", которым Президент так любезно раздает украинские паспорта).

Что касается здравоохранения - сложно сказать, как можно было так сильно упасть, если падать уже некуда... Возможно, попытка реформировать отрасль добила остатки государственной медицины, а нового предложить не успела.

Давно пользуюсь услугами медицинского страхования, поэтому разницы не заметил, но если судить по резонансу в профессиональном сообществе - Торудов, Боголомец, то реформа "голая" и зацелена на сокращение финансирования со стороны государства.
Detractoris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 03.02.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 16:42

Detractoris

Не пойму, о каком повышении жизненного уровня Вы говорите. Возможно, что у Порошенко и свиты? Работаю в бюджетной сфере, с каждым годом становится хуже. Зарплату подняли с Нового года на 10%, но что это по сравнению с ростом цен за год? До майдана я работал на ставку, теперь полставки, меня лишили работы, а в последующем пенсии. Ваш оптимизм я не разделяю. Сейчас зарплата научного сотрудника, врача, почти не отличается от зп уборщицы и вахтера. А с учётом воровской системы субсидий все равны. Хужей власти Украина не знала с 1991 г.
ygn
 
Повідомлень: 1909
З нами з: 19.02.09
Подякував: 97 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 17:02

  ygn написав:Detractoris

Не пойму, о каком повышении жизненного уровня Вы говорите. Возможно, что у Порошенко и свиты? Работаю в бюджетной сфере, с каждым годом становится хуже. Зарплату подняли с Нового года на 10%, но что это по сравнению с ростом цен за год? До майдана я работал на ставку, теперь полставки, меня лишили работы, а в последующем пенсии. Ваш оптимизм я не разделяю. Сейчас зарплата научного сотрудника, врача, почти не отличается от зп уборщицы и вахтера. А с учётом воровской системы субсидий все равны. Хужей власти Украина не знала с 1991 г.


Я не писал, что уровень повысился. Я писал, что он не понизился, и говорил исключительно о 2017. А не, например, 4-летней динамике с момента смены власти (за период которой, очевидно, что уровень снизился).

Инфляция в 2017 = 13,7%.
https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/

Прирост номинальной зарплаты = 35,5%.
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/

Ну пусть Госстат инфляцию занизил, а динамику зарплаты - завысил. Все равно мы вряд ли увидим снижение реальных доходов.

Проблема, еще раз, в том, что мы топчемся на месте, когда остальной мир растет семимильными шагами. И чем дольше это будет продолжаться, тем выше будет отставание, и тем сложнее будет его наверстывать. В таких условиях мы окажемся страной-отбросом с вымирающим населением уже без песпектив что-то изменить...

ЗЫ: sena_2008atp, зачем глупости пишите? Привыкли читать только первые 3 слова?
Detractoris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 03.02.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 17:45

Особого "расцвета"не было,но такого обнищания,как сейчас,не было.Об это не нужно спорить,просто поехать на перефирию,посмотреть и пообщаться с местными жителями.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1134
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 17:46

Глупость это то,что "мы топчемся на месте".Я делаю выводы не из окна теплого кабинета кабинета и не из темников от власти,а реальной жизни на сегодняшний день.Все достижения,реформы,покращення-это чистой воды пиар болтовня власти,которая за четыре года вообще оторвалась от реальной жизни пересичных.Они живут в своем мире,который эти четыре года постоянно покращуеться.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1134
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 17:53

Re: Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання

Да тут и к гадалке не ходи, что виноваты вата и совок. :)
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
M-A-X
 
Повідомлень: 1438
З нами з: 08.10.15
Подякував: 378 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:13

  M-A-X написав:Да тут и к гадалке не ходи, что виноваты вата и совок. :)


Не, еще народ так как ленивый и сам выбрал и Янукович с Курченко :)

А еще рейтинг продался Путину. В общем ничего нового :(
Igorten
 
Повідомлень: 2896
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:18

  Detractoris написав:В таких условиях мы окажемся страной-отбросом с вымирающим населением уже без песпектив что-то изменить...

Непонятно почему это утверждение в будущем времени :?
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4884
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3272 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
2
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна б'є експортні рекорди: курку - в Голландію,...
R2 » П'ят 09 лют, 2018 12:40
1 35
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 12:40
avk
Україна різко збільшила закупівлю вугілля за кордоном
R2 » Чет 08 лют, 2018 16:59
2 58
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лют, 2018 17:49
max_us_ua
Україна повністю вийшла із спільного ядерного бізнесу з...
R2 » Сер 07 лют, 2018 15:18
2 111
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 22:36
max_us_ua
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.