Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання

Додано: Суб 10 лют, 2018 18:21

sena_2008atp написав: Глупость это то,что "мы топчемся на месте".Я делаю выводы не из окна теплого кабинета кабинета и не из темников от власти,а реальной жизни на сегодняшний день.Все достижения,реформы,покращення-это чистой воды пиар болтовня власти,которая за четыре года вообще оторвалась от реальной жизни пересичных.Они живут в своем мире,который эти четыре года постоянно покращуеться. Глупость это то,что "мы топчемся на месте".Я делаю выводы не из окна теплого кабинета кабинета и не из темников от власти,а реальной жизни на сегодняшний день.Все достижения,реформы,покращення-это чистой воды пиар болтовня власти,которая за четыре года вообще оторвалась от реальной жизни пересичных.Они живут в своем мире,который эти четыре года постоянно покращуеться.

Интересно получается - в Украине не осталось ни одного теплого кабинета?Иначе, почему это мое мнение из теплого кабинета (тут вы угадали, только кабинет не государственный, а коммерческий) - сюр, а ваше из холодного не-кабинета - "реальная жизнь")?Рекомендую не делать общие выводы на личном опыте, это неверно. Я же вам привел статистически достоверные цифры - данные Госстата.Если персонально вам стало жить хуже, искренее сожалею и советую уделять меньше времени форуму, а больше - развитию своих навыков и знаний, которые, поверьте, если есть, то востребованы даже в Украине.Что касается реформ - вероятно, вас удивит моя позиция, потому что вы нафантазировали за меня то, чего нет, но я их тоже считаю пиаром по большей части. Ведь ни одной прорывной инициативы не было. Скорее за словом "реформа" следует закручивание социальных гаек, которое неизбежно ведет к уменьшению внутреннего рынка и схлопыванию экономики, а поэтому не может служить целям развития.