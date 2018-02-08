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Україна опустилася у світовому
рейтингу процвітання

Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:21

  sena_2008atp написав:Глупость это то,что "мы топчемся на месте".Я делаю выводы не из окна теплого кабинета кабинета и не из темников от власти,а реальной жизни на сегодняшний день.Все достижения,реформы,покращення-это чистой воды пиар болтовня власти,которая за четыре года вообще оторвалась от реальной жизни пересичных.Они живут в своем мире,который эти четыре года постоянно покращуеться.


Интересно получается - в Украине не осталось ни одного теплого кабинета? :)

Иначе, почему это мое мнение из теплого кабинета (тут вы угадали, только кабинет не государственный, а коммерческий) - сюр, а ваше из холодного не-кабинета - "реальная жизнь")?

Рекомендую не делать общие выводы на личном опыте, это неверно. Я же вам привел статистически достоверные цифры - данные Госстата.

Если персонально вам стало жить хуже, искренее сожалею и советую уделять меньше времени форуму, а больше - развитию своих навыков и знаний, которые, поверьте, если есть, то востребованы даже в Украине.

Что касается реформ - вероятно, вас удивит моя позиция, потому что вы нафантазировали за меня то, чего нет, но я их тоже считаю пиаром по большей части. Ведь ни одной прорывной инициативы не было. Скорее за словом "реформа" следует закручивание социальных гаек, которое неизбежно ведет к уменьшению внутреннего рынка и схлопыванию экономики, а поэтому не может служить целям развития.
Detractoris
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:33

Detractoris

Я же вам привел статистически достоверные цифры - данные Госстата.


Ну пусть Госстат инфляцию занизил, а динамику зарплаты - завысил.


:)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:40

  Вкладчик1234 написав:
  Detractoris написав:В таких условиях мы окажемся страной-отбросом с вымирающим населением уже без песпектив что-то изменить...

Непонятно почему это утверждение в будущем времени :?

Кстати да.
По ТВ уже давно перестали крутить "Нас 52 мільйони" как бе. :)
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:48

  Igorten написав:Detractoris

Я же вам привел статистически достоверные цифры - данные Госстата.


Ну пусть Госстат инфляцию занизил, а динамику зарплаты - завысил.


:)


Вы что, считаете, что подловили меня? Такой радости я вам не предоставлю! )

Вы забыли (абсолютно случайно, не иначе) указать, как я отметил, что пусть даже Госстат занизил инфляцию (13,7%) и завысил рост зарплаты (35,5%), между этими показателями разница в пользу роста зарплаты более 20 п.п. Такую разницу махинациями со статистикой не преодолеть! Слишком большая дельта. А параллельно существуют и косвенные методы оценки этих показателей, которые раскрыли бы махинацию большого масштаба.

В любом случае данные Госстата, даже чуть подрисованные, - источник на много порядков достовернее личных ощущений форумчанина с невысоким рейтингом (судя по показателю лайки / количество сообщений)...
Detractoris
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:18

Re: Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання

Опять одни зрадофилы..
Хотелось бы услышать переможников..
А то чувствую, что зрадофилы все перекручивают и, как обычно, незаслуженно ганьбят владу, но не пойму где.. Некому объяснить как все уже хорошо, а будет ещё лучше.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:46

Гондурас занял 81 строчку в рейтинге. Над кем теперь смеяться?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:16

Re: Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання

  fokus написав:Хотелось бы услышать переможников..

Не вопрос: 112 место из 149? Нормально, есть куда падать :wink:

  M-A-X написав:По ТВ уже давно перестали крутить "Нас 52 мільйони" как бе. :)
Не успевают ролики выбрасывать на ТВ: только сняли ролик "нас 42 млн!", так нужно переснимать на 41 млн и т.д.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 21:08

Хотели" жити по-новому" - так живите и не нойте! Это билет в один конец, назад, в 2013 уже пути нет! Поезд ушёл и рельсы разобрали! Даже, если Россия вернёт Донбасс и Крым, всё равно рынок ТС для нас будет закрыт навсегда и прежней кооперации с предприятиями РФ уже никогда не будет. А ЕС от нас нужны только дешёвая рабочая сила и сырьё.
За индустриализацию тридцатых Украина заплатила Голодомором, а нынешнему поколению политиков это уже и не нужно - страна стремительно превращается в агродержаву. В мире нет ни одной богатой аграрной страны, сельское хозяйство везде на дотациях. Из беднейшей страны станем совсем нищей.
warlamp
 
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