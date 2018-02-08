Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання
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sena_2008atp написав:Глупость это то,что "мы топчемся на месте".Я делаю выводы не из окна теплого кабинета кабинета и не из темников от власти,а реальной жизни на сегодняшний день.Все достижения,реформы,покращення-это чистой воды пиар болтовня власти,которая за четыре года вообще оторвалась от реальной жизни пересичных.Они живут в своем мире,который эти четыре года постоянно покращуеться.
Интересно получается - в Украине не осталось ни одного теплого кабинета?
Иначе, почему это мое мнение из теплого кабинета (тут вы угадали, только кабинет не государственный, а коммерческий) - сюр, а ваше из холодного не-кабинета - "реальная жизнь")?
Рекомендую не делать общие выводы на личном опыте, это неверно. Я же вам привел статистически достоверные цифры - данные Госстата.
Если персонально вам стало жить хуже, искренее сожалею и советую уделять меньше времени форуму, а больше - развитию своих навыков и знаний, которые, поверьте, если есть, то востребованы даже в Украине.
Что касается реформ - вероятно, вас удивит моя позиция, потому что вы нафантазировали за меня то, чего нет, но я их тоже считаю пиаром по большей части. Ведь ни одной прорывной инициативы не было. Скорее за словом "реформа" следует закручивание социальных гаек, которое неизбежно ведет к уменьшению внутреннего рынка и схлопыванию экономики, а поэтому не может служить целям развития.
Я же вам привел статистически достоверные цифры - данные Госстата.
Ну пусть Госстат инфляцию занизил, а динамику зарплаты - завысил.
Вы что, считаете, что подловили меня? Такой радости я вам не предоставлю! )
Вы забыли (абсолютно случайно, не иначе) указать, как я отметил, что пусть даже Госстат занизил инфляцию (13,7%) и завысил рост зарплаты (35,5%), между этими показателями разница в пользу роста зарплаты более 20 п.п. Такую разницу махинациями со статистикой не преодолеть! Слишком большая дельта. А параллельно существуют и косвенные методы оценки этих показателей, которые раскрыли бы махинацию большого масштаба.
В любом случае данные Госстата, даже чуть подрисованные, - источник на много порядков достовернее личных ощущений форумчанина с невысоким рейтингом (судя по показателю лайки / количество сообщений)...
Опять одни зрадофилы.. Хотелось бы услышать переможников.. А то чувствую, что зрадофилы все перекручивают и, как обычно, незаслуженно ганьбят владу, но не пойму где.. Некому объяснить как все уже хорошо, а будет ещё лучше.
Хотели" жити по-новому" - так живите и не нойте! Это билет в один конец, назад, в 2013 уже пути нет! Поезд ушёл и рельсы разобрали! Даже, если Россия вернёт Донбасс и Крым, всё равно рынок ТС для нас будет закрыт навсегда и прежней кооперации с предприятиями РФ уже никогда не будет. А ЕС от нас нужны только дешёвая рабочая сила и сырьё. За индустриализацию тридцатых Украина заплатила Голодомором, а нынешнему поколению политиков это уже и не нужно - страна стремительно превращается в агродержаву. В мире нет ни одной богатой аграрной страны, сельское хозяйство везде на дотациях. Из беднейшей страны станем совсем нищей.