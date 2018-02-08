Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання
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Detractoris написав:Вы что, считаете, что подловили меня? Такой радости я вам не предоставлю! )
Вы забыли (абсолютно случайно, не иначе) указать, как я отметил, что пусть даже Госстат занизил инфляцию (13,7%) и завысил рост зарплаты (35,5%), между этими показателями разница в пользу роста зарплаты более 20 п.п. Такую разницу махинациями со статистикой не преодолеть! Слишком большая дельта. А параллельно существуют и косвенные методы оценки этих показателей, которые раскрыли бы махинацию большого масштаба.
В любом случае данные Госстата, даже чуть подрисованные, - источник на много порядков достовернее личных ощущений форумчанина с невысоким рейтингом (судя по показателю лайки / количество сообщений)...
Вы сами себя подловили, Criticus. Речь не о том, на сколько искажены данные, и позволяет ли искажение выдать необходимый результат. Речь о том, что Вы сами говорите о том, что Госстат играется со статистикой и сами же потом пишете о достоверности его данных.
Такая манипуляция достойна похвали от Димы Гордона, он как раз на днях примерно так же себя вел в эфире 112-го канала.
Detractoris написав:Вы что, считаете, что подловили меня? Такой радости я вам не предоставлю! )
Вы забыли (абсолютно случайно, не иначе) указать, как я отметил, что пусть даже Госстат занизил инфляцию (13,7%) и завысил рост зарплаты (35,5%), между этими показателями разница в пользу роста зарплаты более 20 п.п. Такую разницу махинациями со статистикой не преодолеть! Слишком большая дельта. А параллельно существуют и косвенные методы оценки этих показателей, которые раскрыли бы махинацию большого масштаба.
В любом случае данные Госстата, даже чуть подрисованные, - источник на много порядков достовернее личных ощущений форумчанина с невысоким рейтингом (судя по показателю лайки / количество сообщений)...
Вы сами себя подловили, Criticus. Речь не о том, на сколько искажены данные, и позволяет ли искажение выдать необходимый результат. Речь о том, что Вы сами говорите о том, что Госстат играется со статистикой и сами же потом пишете о достоверности его данных.
Такая манипуляция достойна похвали от Димы Гордона, он как раз на днях примерно так же себя вел в эфире 112-го канала.
Да тут без Шерлока Холмса не обойтись
Вы б уже определились - то я Сиквенс, то Критикус, то зраднык, то пэрэможнык.
У рабов темников разрыв шаблона - жизнь, оказывается, не черная, и не белая, а что-то между. Такая себе "Fifty shades of grey" (c) И тот, кто пишет об этом, враг и тех, и других
PS: а персонально вы, почитайте, что такое статистическая достоверность (значимость) - вижу, что вам лишним не будет
PS-PS: и с Гордоном штопаным меня, пож-ста, не сравнивайте! Это хамелион, а я от своих слов никогда не откажусь!