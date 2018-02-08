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Україна опустилася у світовому
рейтингу процвітання

Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 23:30

Re: Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання

Наша Родина родная
Вот уже который год
Процветает-процветает
И никак не процветет...
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 00:00

Кажись, в кои-то веки более-менее объективный рейтинг стран от "мировых акул".
Почему не дать ссылку на первоисточник? вот он -
http://www.prosperity.com/rankings
Адепт объективной истины и абстрактной справедливости.
=== Пролетарии всех стран, пролетайте! === === Censeo, Moscoviam esse delendam. ===
herr_stratege
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 00:15

  Detractoris написав:Вы что, считаете, что подловили меня? Такой радости я вам не предоставлю! )

Вы забыли (абсолютно случайно, не иначе) указать, как я отметил, что пусть даже Госстат занизил инфляцию (13,7%) и завысил рост зарплаты (35,5%), между этими показателями разница в пользу роста зарплаты более 20 п.п. Такую разницу махинациями со статистикой не преодолеть! Слишком большая дельта. А параллельно существуют и косвенные методы оценки этих показателей, которые раскрыли бы махинацию большого масштаба.

В любом случае данные Госстата, даже чуть подрисованные, - источник на много порядков достовернее личных ощущений форумчанина с невысоким рейтингом (судя по показателю лайки / количество сообщений)...

Вы сами себя подловили, Criticus.
Речь не о том, на сколько искажены данные, и позволяет ли искажение выдать необходимый результат. Речь о том, что Вы сами говорите о том, что Госстат играется со статистикой и сами же потом пишете о достоверности его данных.

Такая манипуляция достойна похвали от Димы Гордона, он как раз на днях примерно так же себя вел в эфире 112-го канала.
Imp
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 09:27

  Imp написав:
  Detractoris написав:Вы что, считаете, что подловили меня? Такой радости я вам не предоставлю! )

Вы забыли (абсолютно случайно, не иначе) указать, как я отметил, что пусть даже Госстат занизил инфляцию (13,7%) и завысил рост зарплаты (35,5%), между этими показателями разница в пользу роста зарплаты более 20 п.п. Такую разницу махинациями со статистикой не преодолеть! Слишком большая дельта. А параллельно существуют и косвенные методы оценки этих показателей, которые раскрыли бы махинацию большого масштаба.

В любом случае данные Госстата, даже чуть подрисованные, - источник на много порядков достовернее личных ощущений форумчанина с невысоким рейтингом (судя по показателю лайки / количество сообщений)...

Вы сами себя подловили, Criticus.
Речь не о том, на сколько искажены данные, и позволяет ли искажение выдать необходимый результат. Речь о том, что Вы сами говорите о том, что Госстат играется со статистикой и сами же потом пишете о достоверности его данных.

Такая манипуляция достойна похвали от Димы Гордона, он как раз на днях примерно так же себя вел в эфире 112-го канала.


Да тут без Шерлока Холмса не обойтись :mrgreen:

Вы б уже определились - то я Сиквенс, то Критикус, то зраднык, то пэрэможнык.

У рабов темников разрыв шаблона - жизнь, оказывается, не черная, и не белая, а что-то между. Такая себе "Fifty shades of grey" (c) И тот, кто пишет об этом, враг и тех, и других

PS: а персонально вы, почитайте, что такое статистическая достоверность (значимость) - вижу, что вам лишним не будет

PS-PS: и с Гордоном штопаным меня, пож-ста, не сравнивайте! Это хамелион, а я от своих слов никогда не откажусь!
Detractoris
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 09:56

  herr_stratege написав:Кажись, в кои-то веки более-менее объективный рейтинг стран от "мировых акул". Почему не дать ссылку на первоисточник? вот он - http://www.prosperity.com/rankings

Отфильтровав Вашу ссылку по бывшему СССР получил рейтинг в котором Украина занимает последнюю позицию.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 10:00

А ведь перед Беловежскими соглашениями тиражировали мысль, что Украина кормит весь СССР.
nik1
 
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  #<12
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