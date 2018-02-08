Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання
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Sergius написав: Ваша позиция сродни "не читал, но осуждаю". Прозорро, электронные декларации, открытые реестры, отказ от старых гостов в пользу евростандартов, отмена ненужных лизензий и разрешений в разных сферах, децентрализация, дорожный фонд и т.д. Эта власть сделала реформ больше, чем все предыдущие вместе взятые. При этом все предыдущие жили в долг. Нынешняя власть увеличила государcтвенные долг на 3 млрд $, а все папередники на 73 млдр $. Вот и ответ, почему некоторым личностям раньше было лучше.
Sergius написав:При этом все предыдущие жили в долг. Нынешняя власть увеличила государcтвенные долг на 3 млрд $, а все папередники на 73 млдр $.
Національний банк України
Інфляційний звіт ... Ураховуючи усі боргові операції, що проведені протягом року (у тому числі проведений правочин з ОВДП, які були в портфелі НБУ), державний та гарантований державою борг збільшився відносно початку року на 11% станом на кінець грудня 2017 року. ... Повернення України на ринок зовнішніх запозичень через емісію єврооблігацій було основною причиною зростання валового зовнішнього боргу до 117.4 млрд дол. США. ... Загалом з початку року заборгованість сектору ЗДУ зросла на 2.5 млрд дол. США як за рахунок операцій (1.6 млрд дол. США), так і курсової різниці (0.9 млрд дол. США) через девальвацію долара США до євро та СПЗ. Зовнішні зобов’язання НБУ залишилися на рівні минулого кварталу (7.6 млрд дол. США), а з початку року зросли на 1.3 млрд дол. США (переважно через отримання четвертого траншу кредиту від МВФ у квітні 2017 року). За дев’ять місяців 2017 року зовнішній борг реального сектору зріс на 2.4 млрд дол. США до 64.3 млрд дол. США за рахунок зростання заборгованості за короткостроковими торговими кредитам и та авансами, залучення єврооблігацій та зростання заборгованості за гарантованими кредитами. ... Основні параметри Державного бюджету України на 2018 рік ... Основне фінансування дефіциту традиційно передбачається за рахунок боргових джерел, зокрема плануються більші внутрішні залучення, а також збільшено план щодо приватизаційних надходжень (до 21.3 млрд грн). ...