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Україна опустилася у світовому
рейтингу процвітання

Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 12:34

  herr_stratege написав:Кажись, в кои-то веки более-менее объективный рейтинг стран от "мировых акул". Почему не дать ссылку на первоисточник? вот он - http://www.prosperity.com/rankings

Ага, це вони так "на сайті тримають" (що жмуться посилання дати на таку гарну "інфографіку")

Можна ще cюди (відразу) клікнути: http://www.prosperity.com/data-explorer ( http://www.prosperity.com/data-explorer )
verano_porteno
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 12:54

  Sergius написав: Ваша позиция сродни "не читал, но осуждаю". Прозорро, электронные декларации, открытые реестры, отказ от старых гостов в пользу евростандартов, отмена ненужных лизензий и разрешений в разных сферах, децентрализация, дорожный фонд и т.д. Эта власть сделала реформ больше, чем все предыдущие вместе взятые. При этом все предыдущие жили в долг. Нынешняя власть увеличила государcтвенные долг на 3 млрд $, а все папередники на 73 млдр $. Вот и ответ, почему некоторым личностям раньше было лучше.

Важен не рейтинг реформ, а результат.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 13:05

Re: Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання

  Sergius написав:При этом все предыдущие жили в долг. Нынешняя власть увеличила государcтвенные долг на 3 млрд $, а все папередники на 73 млдр $.

Національний банк України

Інфляційний звіт
...
Ураховуючи усі боргові операції, що проведені протягом року (у тому числі проведений правочин з ОВДП, які були в портфелі НБУ), державний та гарантований державою борг збільшився відносно початку року на 11% станом на кінець грудня 2017 року.
...
Повернення України на ринок зовнішніх запозичень через емісію єврооблігацій було основною причиною зростання валового зовнішнього боргу до 117.4 млрд дол. США.
...
Загалом з початку року заборгованість сектору ЗДУ зросла на 2.5 млрд дол. США як за рахунок операцій (1.6 млрд дол. США), так і курсової різниці (0.9 млрд дол. США) через девальвацію долара США до євро та СПЗ. Зовнішні зобов’язання НБУ залишилися на рівні минулого кварталу (7.6 млрд дол. США), а з початку року зросли на 1.3 млрд дол. США (переважно через отримання четвертого траншу кредиту від МВФ у квітні 2017 року). За дев’ять місяців 2017 року зовнішній борг реального сектору зріс на 2.4 млрд дол. США до 64.3 млрд дол. США за рахунок зростання заборгованості за короткостроковими торговими кредитам и та авансами, залучення єврооблігацій та зростання заборгованості за гарантованими кредитами.
...
Основні параметри Державного бюджету України на 2018 рік
...
Основне фінансування дефіциту традиційно передбачається за рахунок боргових джерел, зокрема плануються більші внутрішні залучення, а також збільшено план щодо приватизаційних надходжень (до 21.3 млрд грн).
...

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=63442010

verano_porteno
Если вспомнить крылатое:
Не ту страну назвали Гондурасом (с), то график еще интереснее, особенно после 2013-го - http://www.prosperity.com/data-explorer ... e&flipXY=f
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 07:48

Re: Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання

  Sergius написав:Эта власть сделала реформ больше, чем все предыдущие вместе взятые.

Ну наконец то.. Хоть один заступился.
Но как-то слабенько. Чувствуется, что второй состав..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 08:32

Re: Україна опустилася у світовому рейтингу процвітання

  fokus написав:Ну наконец то.. Хоть один заступился.
Но как-то слабенько. Чувствуется, что второй состав..

А шо таке - зрадофільске свято глохне? Так можна ще, крім рейтингів, згадати перейменування, ПП2, папісят, дефолт, міграцію і кучу інших улюблених конкурсів. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:35

  yanyura написав:
  Sergius написав:При этом все предыдущие жили в долг. Нынешняя власть увеличила государcтвенные долг на 3 млрд $, а все папередники на 73 млдр $.

Національний банк України

Інфляційний звіт
...
Ураховуючи усі боргові операції, що проведені протягом року (у тому числі проведений правочин з ОВДП, які були в портфелі НБУ), державний та гарантований державою борг збільшився відносно початку року на 11% станом на кінець грудня 2017 року.
...
Повернення України на ринок зовнішніх запозичень через емісію єврооблігацій було основною причиною зростання валового зовнішнього боргу до 117.4 млрд дол. США.
...
Загалом з початку року заборгованість сектору ЗДУ зросла на 2.5 млрд дол. США як за рахунок операцій (1.6 млрд дол. США), так і курсової різниці (0.9 млрд дол. США) через девальвацію долара США до євро та СПЗ. Зовнішні зобов’язання НБУ залишилися на рівні минулого кварталу (7.6 млрд дол. США), а з початку року зросли на 1.3 млрд дол. США (переважно через отримання четвертого траншу кредиту від МВФ у квітні 2017 року). За дев’ять місяців 2017 року зовнішній борг реального сектору зріс на 2.4 млрд дол. США до 64.3 млрд дол. США за рахунок зростання заборгованості за короткостроковими торговими кредитам и та авансами, залучення єврооблігацій та зростання заборгованості за гарантованими кредитами.
...
Основні параметри Державного бюджету України на 2018 рік
...
Основне фінансування дефіциту традиційно передбачається за рахунок боргових джерел, зокрема плануються більші внутрішні залучення, а також збільшено план щодо приватизаційних надходжень (до 21.3 млрд грн).
...

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=63442010

verano_porteno
Если вспомнить крылатое:
Не ту страну назвали Гондурасом (с), то график еще интереснее, особенно после 2013-го - http://www.prosperity.com/data-explorer ... e&flipXY=f


я смотрю там большая часть постсовка болтается как "это самое" в проруби.
http://www.prosperity.com/data-explorer ... e&flipXY=f
galex
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 04:04

  nik1 написав:
  herr_stratege написав:Кажись, в кои-то веки более-менее объективный рейтинг стран от "мировых акул". Почему не дать ссылку на первоисточник? вот он - http://www.prosperity.com/rankings

Отфильтровав Вашу ссылку по бывшему СССР получил рейтинг в котором Украина занимает последнюю позицию.


Из топ-10 в списке я был в Норвегии и Швеции (в Швеции 7 раз)
ни в той ни в другой стране я бы жить не хотел. хотя туристически съездить - вполне.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 04:19

  ygn написав:Detractoris

Не пойму, о каком повышении жизненного уровня Вы говорите. Возможно, что у Порошенко и свиты? Работаю в бюджетной сфере, с каждым годом становится хуже. Зарплату подняли с Нового года на 10%, но что это по сравнению с ростом цен за год? До майдана я работал на ставку, теперь полставки, меня лишили работы, а в последующем пенсии. Ваш оптимизм я не разделяю. Сейчас зарплата научного сотрудника, врача, почти не отличается от зп уборщицы и вахтера. А с учётом воровской системы субсидий все равны. Хужей власти Украина не знала с 1991 г.

Лучше напишите, что конкретно вы делаете хорошего для государства в бюджетной сфере. Листики из одной стопки в другую перекладываете? Какая работа, такая и зарплата
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