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В Україні починають будівництво якісних, але платних трас
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 лют, 2018 17:05
Пропонуємо до обговорення:
Україна посідає 137-ме місце з 144 в рейтингу якості доріг від The World Economic Forum
Дивися повний текст В Україні починають будівництво якісних, але платних трас
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Додано: Суб 10 лют, 2018 17:05
Удачи! Давно пора
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