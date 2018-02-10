В Україні починають будівництво якісних, але платних трас

Додано: Нед 11 лют, 2018 09:32

PSPoldman

Что давно пора ? Воровать бюджетные деньги под благовидным видом ? Это уже давно налаженный процесс.

Статью внимательно читали ? "Если нужного трафика не будет, госбюджету придется компенсировать убытки." Нужно что-то ещё добавить или сами догадаетесь как будет дальше происходить ?



"Платной трассой 25-50 лет будет владеть только компания-строитель. Затем дорога перейдет государству. При этом концессионер может брать деньги за проезд по своей дороге." А вот это вообще шедевр - учитывая, что дорогу содержит (т.е. ремонтирует!) балансодержатель, получается, что потом государство платит за ремонт дороги, а концессионер получает деньги.



Идея - "новые строить дорого, но можно восстанавливать существующие" тоже шедевральна.

Как будут определять дорогу, которую нужно восстанавливать ? Кол-во ям, их глубина, площадь ? Т.е. сначала не проводим ремонт дороги, не контролируем перегруз на ней, потом отдаём её на 30 лет своим людям, конечно же, через кипрскую офшорку, чтобы потом говорить о необходимости защиты "зарубежных инвесторов".