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В Україні починають будівництво
якісних, але платних трас

В Україні починають будівництво якісних, але платних трас
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 17:05

В Україні починають будівництво якісних, але платних трас

Пропонуємо до обговорення:
Україна посідає 137-ме місце з 144 в рейтингу якості доріг від The World Economic Forum

Дивися повний текст В Україні починають будівництво якісних, але платних трас.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 17:05

Удачи! Давно пора
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 22:09

  PSPoldman написав:Удачи! Давно пора

В Италии или Чехии вполне оправдано, и рядом с автобаном вполне может находится приличная альтернативная дорога. Учитывая их плотность заселения эксперт, может быть и прав. В условиях нашей страны я в этом очень сильно сомневаюсь. Тем более, зная качество ремонта и учитывая то, что теперь содержание дорог на местные уровни отдали. "Пока что точных исследований трафика на украинских дорогах нет, замечает Тарас Бойчук, председатель проектного офиса SPILNO при Министерстве инфраструктуры... правительство гарантирует компании, что поток автомобилей на дороге будет на уровне, который обеспечит прибыльность проекта. Если нужного трафика не будет, госбюджету придется компенсировать убытки..." Все ясно? Это как "зеленый тариф" на электрику - бюджетная кормушка для своих.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 09:32

PSPoldman
Что давно пора ? Воровать бюджетные деньги под благовидным видом ? Это уже давно налаженный процесс.
Статью внимательно читали ? "Если нужного трафика не будет, госбюджету придется компенсировать убытки." Нужно что-то ещё добавить или сами догадаетесь как будет дальше происходить ?

"Платной трассой 25-50 лет будет владеть только компания-строитель. Затем дорога перейдет государству. При этом концессионер может брать деньги за проезд по своей дороге." А вот это вообще шедевр - учитывая, что дорогу содержит (т.е. ремонтирует!) балансодержатель, получается, что потом государство платит за ремонт дороги, а концессионер получает деньги.

Идея - "новые строить дорого, но можно восстанавливать существующие" тоже шедевральна.
Как будут определять дорогу, которую нужно восстанавливать ? Кол-во ям, их глубина, площадь ? Т.е. сначала не проводим ремонт дороги, не контролируем перегруз на ней, потом отдаём её на 30 лет своим людям, конечно же, через кипрскую офшорку, чтобы потом говорить о необходимости защиты "зарубежных инвесторов".
LutsMan
 
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