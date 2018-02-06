Після вилучення з ринку токсичних банків і стабілізації економіки повинне було відновитися кредитування, але цього не сталося.
Дивися повний текст Хороші платять за поганих: що чекає ринок кредитування.
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Додано: Суб 10 лют, 2018 17:13
Хороші платять за поганих: що чекає ринок кредитування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хороші платять за поганих: що чекає ринок кредитування.
Додано: Суб 10 лют, 2018 17:13
а что, вменяемая статья. Мой респект автору.
ps интересный вывод:"Самый большой спрос — на беззалоговые cash-кредиты". Перехватить до получки)) Лучшая иллюстрация к обнищанию пипла
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:10
Тема статьи не раскрыта.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
Додано: Суб 10 лют, 2018 21:58
А вас не смущает то, что нам много лет рассказывали, мол "кредиты кредиты дорогие, потому что проценты по депозитам высокие"... (банки мол с маржи живут). Сейчас ставки по депозитам опустились (до уровня плинтуса), но теперь высокий процент стали оправдывать некими "рисками" неизвестными, повышением учетной ставки НБУ и прочей мутной хренью. Что они дальше станут петь?
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