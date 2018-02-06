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Хороші платять за поганих:
що чекає ринок кредитування

Хороші платять за поганих: що чекає ринок кредитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 17:13

Хороші платять за поганих: що чекає ринок кредитування

Пропонуємо до обговорення:
Після вилучення з ринку токсичних банків і стабілізації економіки повинне було відновитися кредитування, але цього не сталося.

Дивися повний текст Хороші платять за поганих: що чекає ринок кредитування.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 17:13

а что, вменяемая статья. Мой респект автору.
ps интересный вывод:"Самый большой спрос — на беззалоговые cash-кредиты". Перехватить до получки)) Лучшая иллюстрация к обнищанию пипла
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:10

Тема статьи не раскрыта.
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M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 21:58

  PSPoldman написав:а что, вменяемая статья. Мой респект автору. ps интересный вывод:"Самый большой спрос — на беззалоговые cash-кредиты". Перехватить до получки)) Лучшая иллюстрация к обнищанию пипла

А вас не смущает то, что нам много лет рассказывали, мол "кредиты кредиты дорогие, потому что проценты по депозитам высокие"... (банки мол с маржи живут). Сейчас ставки по депозитам опустились (до уровня плинтуса), но теперь высокий процент стали оправдывать некими "рисками" неизвестными, повышением учетной ставки НБУ и прочей мутной хренью. Что они дальше станут петь?
Radon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 23:49

  M-A-X написав:Тема статьи не раскрыта.


Да все раскрыто.
Кредитования нет и не будет.
Конские проценты - это не кредитование, а только видимость. Это как порох "продает" Липецкую фабрику. "НИХТО не ПОКУПАИТЬ, ЁПТА! Каких-то Х ярдов".
Банки превратились в финансовые компании с некоторыми банковскими функциями.
Насчет депозитов и ставок - все логично. Нет кредитования - нет потребности в большой массе денег, поэтому невысокие ставки. А по кредитам - во-первых, дикие риски, во-вторых, нищее население, в третьих, чем кредитовать в гривне - проще в валюте держать.
Со стороны заемщиков брать под такие дикие %% кредиты - это надо быть Хомо, но не Сапиенс.
rjkz
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