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Хороші платять за поганих:
що чекає ринок кредитування

Хороші платять за поганих: що чекає ринок кредитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 15:10

  M-A-X написав:А я против кредитования быдла.
Не можешь купить себе телефон, терпи и собирай, покупай дешевле.

Против валютного кредитования.
Потом делают глупый вид, типа, а как, валюта может подорожать? Я не знал. Я не с этой планеты.
А я, тупое, не подумало, почему по валюте процент меньше.

Для человека, с зарплатой, привязанной к $, кредит в гривне - это валютные риски. Точно также, как и кредит в $, для зарабатывающих гривну. Почему кто-то решает за других, что делать, как жить, и в какой валюте брать кредит?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 15:19

Re: Хороші платять за поганих: що чекає ринок кредитування

  M-A-X написав:Не можешь купить себе телефон, терпи и собирай, покупай дешевле.
Хм... мог купить за свои, но взял в кредит на 5 месяцев. Т.к. цена была минимальной на рынке и предлагался кредит по 0% от ОТП(Переплата 19 коп).
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 15:38

Re: Хороші платять за поганих: що чекає ринок кредитування

В а-банці, наприклад, готівковий кредит від 176,88 % мінімум, а депозит 13,66 % максимум, так що зв'язку між депо-ставками і кредитними нема. В той же час кредитування фізосіб великими банками це заледве 20-30 % їхнього портфелю. Решта це або кредити, що не обслуговуються, але видані колишнім власникам (як у приваті), або під ОВДП чи якісь "грандіозні", але також безнадійні проекти (як в ощаді).
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 17:22

  Faceless написав:
M-A-X написав:Приходи на валютный майдан, и расскажи, что тебя банк обманул.
Я вижу это вам ближе.

Какой-то детский ответ.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 17:25

  safonovstanislav написав:
  M-A-X написав:А я против кредитования быдла.
Не можешь купить себе телефон, терпи и собирай, покупай дешевле.

Против валютного кредитования.
Потом делают глупый вид, типа, а как, валюта может подорожать? Я не знал. Я не с этой планеты.
А я, тупое, не подумало, почему по валюте процент меньше.

Для человека, с зарплатой, привязанной к $, кредит в гривне - это валютные риски. Точно также, как и кредит в $, для зарабатывающих гривну. Почему кто-то решает за других, что делать, как жить, и в какой валюте брать кредит?

Почему - написано в моем же ответе.
Потому что кто-то за себя решить, оценить и принять риски не может.

Кстати, это не я запретил валютные кредиты.

Я бы вообще ужесточил выдачу кредитов и условия к заемщикам.
Хотя их сейчас и так банки почти не дают.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 19:29

Re: Хороші платять за поганих: що чекає ринок кредитування

M-A-X написав:
  Faceless написав:
M-A-X написав:Приходи на валютный майдан, и расскажи, что тебя банк обманул.
Я вижу это вам ближе.

Какой-то детский ответ.


Детский ответ - это ваши голословные заявления, что кто-то голодранец, бы***, тупой, дурак или собирается бежать жаловаться куда то что его банк обманул. Сплошные штампы и глупости, которыми вы пытаетесь прикрыть собственное невежество и детскую инфантильность.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 09:23

  Faceless написав:Детский ответ - это ваши голословные заявления, что кто-то голодранец, бы***, тупой, дурак или собирается бежать жаловаться куда то что его банк обманул. Сплошные штампы и глупости, которыми вы пытаетесь прикрыть собственное невежество и детскую инфантильность.

Будто бы то, что я говорю, не так.

Ну и половина, если не больше, как раз Ваших заявлений - голословные.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
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