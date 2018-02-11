Для человека, с зарплатой, привязанной к $, кредит в гривне - это валютные риски. Точно также, как и кредит в $, для зарабатывающих гривну. Почему кто-то решает за других, что делать, как жить, и в какой валюте брать кредит?
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Додано: Нед 11 лют, 2018 15:10
Для человека, с зарплатой, привязанной к $, кредит в гривне - это валютные риски. Точно также, как и кредит в $, для зарабатывающих гривну. Почему кто-то решает за других, что делать, как жить, и в какой валюте брать кредит?
Додано: Нед 11 лют, 2018 15:19
Re: Хороші платять за поганих: що чекає ринок кредитування
Хм... мог купить за свои, но взял в кредит на 5 месяцев. Т.к. цена была минимальной на рынке и предлагался кредит по 0% от ОТП(Переплата 19 коп).
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 11 лют, 2018 15:38
Re: Хороші платять за поганих: що чекає ринок кредитування
В а-банці, наприклад, готівковий кредит від 176,88 % мінімум, а депозит 13,66 % максимум, так що зв'язку між депо-ставками і кредитними нема. В той же час кредитування фізосіб великими банками це заледве 20-30 % їхнього портфелю. Решта це або кредити, що не обслуговуються, але видані колишнім власникам (як у приваті), або під ОВДП чи якісь "грандіозні", але також безнадійні проекти (як в ощаді).
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 11 лют, 2018 17:22
Какой-то детский ответ.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
Додано: Нед 11 лют, 2018 17:25
Почему - написано в моем же ответе.
Потому что кто-то за себя решить, оценить и принять риски не может.
Кстати, это не я запретил валютные кредиты.
Я бы вообще ужесточил выдачу кредитов и условия к заемщикам.
Хотя их сейчас и так банки почти не дают.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
Додано: Нед 11 лют, 2018 19:29
Re: Хороші платять за поганих: що чекає ринок кредитування
Детский ответ - это ваши голословные заявления, что кто-то голодранец, бы***, тупой, дурак или собирается бежать жаловаться куда то что его банк обманул. Сплошные штампы и глупости, которыми вы пытаетесь прикрыть собственное невежество и детскую инфантильность.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 09:23
Будто бы то, что я говорю, не так.
Ну и половина, если не больше, как раз Ваших заявлений - голословные.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
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