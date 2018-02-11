Хороші платять за поганих: що чекає ринок кредитування

Додано: Нед 11 лют, 2018 15:38

В а-банці, наприклад, готівковий кредит від 176,88 % мінімум, а депозит 13,66 % максимум, так що зв'язку між депо-ставками і кредитними нема. В той же час кредитування фізосіб великими банками це заледве 20-30 % їхнього портфелю. Решта це або кредити, що не обслуговуються, але видані колишнім власникам (як у приваті), або під ОВДП чи якісь "грандіозні", але також безнадійні проекти (як в ощаді).

Не так добре з грошима, як погано без них.