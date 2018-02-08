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Вчені створили програму, яка
дозволяє робити 3D-знімки

Вчені створили програму, яка дозволяє робити 3D-знімки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 17:37

Вчені створили програму, яка дозволяє робити 3D-знімки

Пропонуємо до обговорення:
Ізраїльські вчені створили додаток для смартфонів, що дозволяє сканувати будь-які предмети і робити їх тривимірні копії.

Дивися повний текст Вчені створили програму, яка дозволяє робити 3D-знімки.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 17:37

Хоть бы написали как называется приложение.
hodkonem36
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