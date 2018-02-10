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В Україні в рази підскочили
продажі імпортних вживаних авто

В Україні в рази підскочили продажі імпортних вживаних авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:41

В Україні в рази підскочили продажі імпортних вживаних авто

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі асоціації Укравтопром.

Дивися повний текст В Україні в рази підскочили продажі імпортних вживаних авто.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:41

"импортные подержанные авто", звучит так как будто существуют отечественные, по крайней мере в том количестве о котором стоило бы упоминать.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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