Про це повідомили в прес-службі асоціації Укравтопром.
Дивися повний текст В Україні в рази підскочили продажі імпортних вживаних авто.
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Додано: Суб 10 лют, 2018 20:41
В Україні в рази підскочили продажі імпортних вживаних авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні в рази підскочили продажі імпортних вживаних авто.
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:41
"импортные подержанные авто", звучит так как будто существуют отечественные, по крайней мере в том количестве о котором стоило бы упоминать.
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