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Минулого року кількість туристів
в Києві зросла на чверть

Минулого року кількість туристів в Києві зросла на чверть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 21:26

Минулого року кількість туристів в Києві зросла на чверть

Пропонуємо до обговорення:
У минулому році Київ відвідали 1,6 млн іноземних туристів. Це на 25% більше, ніж у позаминулому році.

Дивися повний текст Минулого року кількість туристів в Києві зросла на чверть.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 21:26

1. Слово "Киев" уже ассоциируется с "Улицей красных фонарей".
2. Вынужденные беженцы посещающие Родину едут все через Киев и регистрируются, как туристы.
3. Криминал, заробитчане, посещающие Родину, секс туристы - всё? Или ещё частые посещения иностранных коммивояжеров с предложениями оружия?
Для троекратного повышения цифры о "туристах" стоило бы официально прописать всем правителям с двумя, тремя, и более гражданствами - регистрироваться как туристы или "заробитчане", на ряду с иностранными криминальными "туристами".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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