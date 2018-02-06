Минулого року кількість туристів в Києві зросла на чверть

Додано: Суб 10 лют, 2018 21:26

1. Слово "Киев" уже ассоциируется с "Улицей красных фонарей".

2. Вынужденные беженцы посещающие Родину едут все через Киев и регистрируются, как туристы.

3. Криминал, заробитчане, посещающие Родину, секс туристы - всё? Или ещё частые посещения иностранных коммивояжеров с предложениями оружия?

Для троекратного повышения цифры о "туристах" стоило бы официально прописать всем правителям с двумя, тремя, и более гражданствами - регистрироваться как туристы или "заробитчане", на ряду с иностранными криминальными "туристами".

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.