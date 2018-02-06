У минулому році Київ відвідали 1,6 млн іноземних туристів. Це на 25% більше, ніж у позаминулому році.
Дивися повний текст Минулого року кількість туристів в Києві зросла на чверть.
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Додано: Суб 10 лют, 2018 21:26
Минулого року кількість туристів в Києві зросла на чверть
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Минулого року кількість туристів в Києві зросла на чверть.
Додано: Суб 10 лют, 2018 21:26
1. Слово "Киев" уже ассоциируется с "Улицей красных фонарей".
2. Вынужденные беженцы посещающие Родину едут все через Киев и регистрируются, как туристы.
3. Криминал, заробитчане, посещающие Родину, секс туристы - всё? Или ещё частые посещения иностранных коммивояжеров с предложениями оружия?
Для троекратного повышения цифры о "туристах" стоило бы официально прописать всем правителям с двумя, тремя, и более гражданствами - регистрироваться как туристы или "заробитчане", на ряду с иностранными криминальными "туристами".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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