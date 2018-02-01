У січні 2018 року українці розмитнили в Одеському морпрорту 1819 уживаних іномарок.
Дивися повний текст Цілком легально: українці масово завозять вживані іномарки з США та Канади.
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Додано: Суб 10 лют, 2018 22:12
Цілком легально: українці масово завозять вживані...
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Дивися повний текст Цілком легально: українці масово завозять вживані іномарки з США та Канади.
Додано: Суб 10 лют, 2018 22:12
от бесконечных покращень скоро и праворульки потащат
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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