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Цілком легально: українці
масово завозять вживані...

Цілком легально: українці масово завозять вживані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 22:12

Цілком легально: українці масово завозять вживані...

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2018 року українці розмитнили в Одеському морпрорту 1819 уживаних іномарок.

Дивися повний текст Цілком легально: українці масово завозять вживані іномарки з США та Канади.
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antonivs3
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