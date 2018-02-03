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Цілком легально: українці
масово завозять вживані...

Цілком легально: українці масово завозять вживані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 22:12

Цілком легально: українці масово завозять вживані...

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2018 року українці розмитнили в Одеському морпрорту 1819 уживаних іномарок.

Дивися повний текст Цілком легально: українці масово завозять вживані іномарки з США та Канади.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 22:12

от бесконечных покращень скоро и праворульки потащат
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 11:26

завозят потому, что в конце 2018 года существенно поднимают налоговые платежи за импорт автомобилей в соответствии с законодательством. Вот и везут массово битки за недорого, после ремонта которых можно будет их продать с заметной выгодой на резко подорожавшем украинском рынке в 2019 году.

Есть риски, конечно. Битые машины многие принципиально покупать не станут. Но здесь на первое место выходят мастерство работников СТО, которые должны будут тщательно скрыть следа аварий.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 12:01

  buratinyo написав:завозят потому, что в конце 2018 года существенно поднимают налоговые платежи за импорт автомобилей в соответствии с законодательством. Вот и везут массово битки за недорого, после ремонта которых можно будет их продать с заметной выгодой на резко подорожавшем украинском рынке в 2019 году.

Есть риски, конечно. Битые машины многие принципиально покупать не станут. Но здесь на первое место выходят мастерство работников СТО, которые должны будут тщательно скрыть следа аварий.

1) как вы знаете в марте 2019 года и в октябре 2019 года у нас выборы, как вы думаете какая вероятность того что льготы по растаможке продлят на 2019 год?
2) битки из США отличаются от "небитой некрашеной" из европы, тем что в битках реальный мизерный пробег, для информации, из европы машины с пробегом меньше 200 000 вообще не выезжают
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Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 16:26

  Оранжевый-хит сезона написав: 1) как вы знаете в марте 2019 года и в октябре 2019 года у нас выборы, как вы думаете какая вероятность того что льготы по растаможке продлят на 2019 год? 2) битки из США отличаются от "небитой некрашеной" из европы, тем что в битках реальный мизерный пробег, для информации, из европы машины с пробегом меньше 200 000 вообще не выезжают

Верно, но есть нюансы - 1. можно купить реально ушатанный авто который просто привели в божеский вид (килограммы шпаклевки умеют не только у нас лепить). 2. могут еще больше покоцать при транспортировке из-за океана. 3. плюс ко всему - нужно будет в обязательном порядке менять всю оптику (эксплуатировать с американской у нас нельзя).
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:29

в штатах и канаде думаю, не лепят шпатлевку- нет смысла, потому битки и продают массово. а вот дистанционно адекватно оценить повреждения не всегда возможно. на тубе есть ролики, как по привозу в великий и могучий вскрывалась масса неприятных моментов с устранением в копеечку..
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 20:45

  antonivs3 написав:в штатах и канаде думаю, не лепят шпатлевку- нет смысла, потому битки и продают массово. а вот дистанционно адекватно оценить повреждения не всегда возможно. на тубе есть ролики, как по привозу в великий и могучий вскрывалась масса неприятных моментов с устранением в копеечку..

там нет смысла делать качественно потому что выходит дорого, а вот сделать тяп-ляп чтобы только на фото выглядело нормально, это пожалуйста.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer
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