Цілком легально: українці масово завозять вживані...

Додано: Нед 11 лют, 2018 20:29

в штатах и канаде думаю, не лепят шпатлевку- нет смысла, потому битки и продают массово. а вот дистанционно адекватно оценить повреждения не всегда возможно. на тубе есть ролики, как по привозу в великий и могучий вскрывалась масса неприятных моментов с устранением в копеечку..

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!