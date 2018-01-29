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Infarm відкриє 1000 вертикальних
ферм у Європі до кінця...

Infarm відкриє 1000 вертикальних ферм у Європі до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 09:57

Infarm відкриє 1000 вертикальних ферм у Європі до кінця...

Пропонуємо до обговорення:
На європейську експансію Infarm вдалося залучити $25 млн.

Дивися повний текст Infarm відкриє 1000 вертикальних ферм у Європі до кінця 2019 року.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 09:57

Сколько ж у них стоит пучок укропа, если вот так его выращивать имеет смысл?
max_us_ua
 
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